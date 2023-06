"E' il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid: aveva 62 anni, faceva il muratore", racconta Valerio Scanu nell’intervista al Corriere della Sera. E su Luigi aggiunge: "Ci siamo conosciuti a luglio del 2020, dopo che aveva commentato una mia foto su Instagram. Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione. Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito!".

I dettagli del matrimonio

"Le partecipazioni le abbiamo fatte noi, personalizzate per ogni invitato - prosegue Sacnu - Luigi le ha progettate, poi le abbiamo stampate e chiuse con la ceralacca. Gli invitati saranno 220... Ai matrimoni in Sardegna sono molti di più. Però non volevamo esagerare. Anche se conosciamo tantissime persone, questo ci sembrava il numero giusto: fossero di più non faremmo nemmeno in tempo a salutarli. Sono i nostri amici, le persone alle quali vogliamo bene. Le bomboniere saranno qualcosa che ritorna al mare. Il vestito invece sarà diversamente sobrio. L’effetto sarà tovagliato bianco e blu. Officerà un’amica di entrambi. Che però ancora non lo sa. Sarà una bella sorpresa per lei". I testimoni saranno i fratelli: Fabio, per Luigi e Alessandro per lui. Per il viaggio di nozze "immaginano un posto caldo, ma non hanno ancora deciso". E i figli? "Non lo escludiamo, ma è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro".