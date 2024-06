Scanu è un artista poliedrico e in questi anni ci ha abituati a tante trasformazioni. A luglio 2022 Valerio Scanu si è laureato con 110 e lode in Giurisprudenza a Benevento in poco più di quattro anni con una tesi magistrale sulla fragilità nel processo penale. "Mi sono iscritto all'università a ottobre del 2018 - ha raccontato a Tgcom24 - La curiosità per l'ambito giuridico è nata per caso dopo aver ricevuto una denuncia per diffamazione, poi archiviata. Da lì ho capito il mio interesse per la materia e ho pensato d'intraprendere il percorso di studi. All'inizio avevo pensato a una triennale, un ramo di scienze giuridiche, ma poi ho capito che il corso tradizionale in giurisprudenza poteva fare al caso mio e mi sono "buttato" in questa esperienza. Ho cominciato a dare esami con continuità e a seguire con grande interesse le lezioni. E non ho mai abbandonato la musica, che mi ha sempre accompagnato. Anche qualche ora dopo la laurea sono subito partito per una data del mio tour estivo.