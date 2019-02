Usa, P!nk ottiene la propria stella sulla Walk of Fame

La cantante americana P!nk, il cui vero nome è Alecia Beth Moore, ha ricevuto a diciannove anni dal suo album di debutto la propria stella Walk of Fame di Hollywood. È successo pochi giorni prima dei Grammy Awards, per i quali è stata nominata per la ventesima volta grazie al suo album "Beautiful trauma". Premiato già tre volte in passato, P!nk questa volta si aspetta di ricevere solamente "un nuovo Grammy di latta", realizzato da suo marito: una tradizione ogni volta che fallisce nel collezionare un Grammy autentico.