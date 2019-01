Robbie Williams contro Jimmy Page, faida tra vicini di casa

Robbie Williams e Jimmy Page sono vicini di casa dal 2013... e in lite da 5 anni. Quando il primo ha preso dimora a Londra (l'altro ci vive dal 1972), ha deciso di apportare alcune modifiche strutturali, che secondo l'ex Led Zeppelin avrebbe danneggiato la sua dimora antica. Ultimi reclami anonimi parlano di musica di Black Sabbath e Pink Floyd sparata a tutto volume dall'ex Take Take che si travestirebbe (per dispetto) da Robert Plant (con tanto di parrucca bionda).

Tutto accade nel quartiere chic di Kensigton, a Londra. Le due star della musica litigano come classici vicini di casa. Page vive qui dal 1972 in un palazzo neogotico di fine 800 (e protetto dalle Belle Arti) progettato e costruito dall'architetto William Burges. Ma Robbie Williams, arrivato nel 2013 con la famiglia /a soli 13 metri dalla casa di Page), ha smanie di cambiamento. Prima è stato bocciato il progetto di una casetta, poi di una piscina. Nel 2018 l'ex Take That ha presentato una variante di piscina, sotto il giardino, con palestra annessa. E la commissione urbanistica della zona ha dato il via libera con condizionale: le modifiche saranno consentite solo dopo adeguate rilevazioni sui livelli di vibrazione e movimento delle fondamenta.



Ma non è finita qui perchè l’ultima puntata della battaglia (e dispetti) è un esposto anonimo che sostiene che Robbie Williams tormenta i vicini sparando a tutto volume Black Sabbath, Pink Floyd e Deep Purple (storiche band rivali degli Zep), ben sapendo che questo disturba il 75enne Page. Il reclamo anonimo sostiene anche che Robbie si mostrerebbe in giardino travestito da Robert Plant indossando una parrucca e mettendosi un cuscino sotto la camicia per prendere la recente "linea" dell'ex cantante dei Led Zeppein. Intanto i rispettivi entourage smentiscono tutto...