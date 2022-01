Un Supereroe presenterà gli Oscar? La cerimonia avrà nuovamente un conduttore e tra i candidati c'è Tom Holland

IPA



Non accadeva più da tre anni, ma per questa 94esima edizione degli Academy Awards sul palco tornerà un conduttore. Lo ha annunciato l'ABC, la rete che trasmette la cerimonia di premiazione degli Oscar. E tra i possibili candidati pare che il più accreditato sia Tom Holland. L'attore, iconico interprete della trilogia di "Spider-Man, lo ha lasciato intendere durante un'intervista all'Hollywood Reporter dicendo che se gli fosse stato chiesto di condurre la notte degli Oscar, avrebbe risposto "assolutamente sì, quale idiota direbbe di no? Sarebbe divertente, lo farei con piacere. Sono sicuro anche molto stressante, ma divertente".