Il cuore del progetto sarà la scelta della protagonista. “È la sfida più delicata e affascinante – ha ammesso Tozzi –. Dare un volto, una voce e un’anima a Gloria non sarà semplice, perché ognuno l’ha sempre custodita nel proprio immaginario”. Per l’artista, Gloria “è un suono, non una persona”, ma l’interprete ideale dovrà avere “talento e impatto, purezza e spontaneità”.