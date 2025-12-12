Logo Tgcom24
Spettacolo
Musica a teatro

Umberto Tozzi trasforma “Gloria” in un musical e sogna Broadway

La celebre hit del 1979 ispira uno spettacolo teatrale che debutterà nell’autunno 2026 a Milano. Aperte le audizioni per trovare la protagonista

12 Dic 2025 - 09:59
© Instagram

© Instagram

Umberto Tozzi ha annunciato la nascita di un musical ispirato alla sua hit più iconica, "Gloria", che debutterà nell’ottobre 2026 al Teatro degli Arcimboldi, con l’ambizione dichiarata di arrivare un giorno anche a Broadway. "Sono felice di annunciare l'inizio di un progetto speciale costruito attorno ai brani che hanno accompagnato tutta la mia vita", ha detto l'artista, che sarà anche direttore artistico del musical.

L’annuncio a Milano e il valore simbolico

 L’annuncio è arrivato in un luogo dal forte valore simbolico, il cinema Gloria di Milano, quasi un segno del destino per un progetto che l’artista definisce “speciale” e profondamente legato alla sua storia personale. "Ho sempre creduto che ‘Gloria’, così come molte altre mie canzoni, potesse trovare la sua dimensione naturale in un musical. Proprio mentre mi avvicino all’ultimo concerto, per me si apre una nuova strada”, ha raccontato l'artista.

Un nuovo capitolo prima dell’addio ai live

 Un passaggio di testimone ideale, mentre il cantautore si prepara a salutare la scena live nel 2026 con le ultime date della tournée mondiale "L’ultima notte rosa the final show". Per Tozzi questo musical rappresenta anche un riconoscimento importante: “Lo considero un premio alla carriera, allo stesso livello del Golden Globe che ho ricevuto anni fa”.

Il sogno internazionale e Broadway

 Il sogno, neanche troppo nascosto, guarda oltre l’Italia. “Se ‘Gloria’ è stata numero uno in America musicalmente, mi auguro che questo musical possa arrivare a Broadway”, ha spiegato. D’altronde la canzone, pubblicata nel 1979, ha conquistato le classifiche internazionali anche grazie alla versione di Laura Branigan ed è entrata nella cultura pop come colonna sonora di film e serie di successo, da Flashdance a The Wolf of Wall Street, passando per Glee e La Casa di Carta.

La storia del musical e le canzoni

 La storia al centro del musical è quella di Gloria, una giovane donna talentuosa e determinata che sogna di diventare una cantante. Un racconto di ambizioni, paure e desideri accompagnato da una ventina di brani di Tozzi, scelti per segnare i momenti chiave della narrazione: da “Ti amo” a “La notte rosa”.

La sfida più delicata: trovare Gloria

 Il cuore del progetto sarà la scelta della protagonista. “È la sfida più delicata e affascinante – ha ammesso Tozzi –. Dare un volto, una voce e un’anima a Gloria non sarà semplice, perché ognuno l’ha sempre custodita nel proprio immaginario”. Per l’artista, Gloria “è un suono, non una persona”, ma l’interprete ideale dovrà avere “talento e impatto, purezza e spontaneità”.

Audizioni aperte e appello ai giovani

 Non una star già affermata, ma una giovane da scoprire e lanciare. Da qui l’appello diretto: “Aiutateci a trovare Gloria”. Le audizioni sono ufficialmente aperte da oggi fino al 7 gennaio 2026 per selezionare la protagonista e gli altri personaggi dello spettacolo.

Un musical per tutti, anche per chi non li ama

 Un progetto ambizioso, destinato a viaggiare anche all’estero in diverse versioni, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e un obiettivo chiaro: portare a teatro anche chi, di solito, non ama i musical. Soprattutto i più giovani. Perché, come conclude Tozzi, “le generazioni si ripetono, ma sogni e paure sono sempre le stesse”.

umberto tozzi
gloria
musica
teatro

