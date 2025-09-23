Al via Ultra Club, rassegna di Romaeuropa Festival dedicata alla musica

Uno speciale showcase è dedicato sabato 27 settembre a Dischi Sotterranei, una delle realtà più innovative della scena musicale indipendente italiana. Al suo decimo anno d’età, con un roster che conta Post Nebbia, Gazebo Penguins, Coca Puma, viene raccontato in un incontro aperto il fondatore e CEO Francesco Aneloni e l’A&R Manager Michele Novak; mentre sul palco saranno Gaia Morelli, artista classe 2000, che ha fatto breccia nella scena internazionale per il suo suono intimo e coinvolgente, e Satantango nuova e inedita entrata nella label, dal sound ipnotico tra passato e futuro. Si chiude con due progetti che stanno riscrivendo le regole del suono tra club, bedroom pop ed elettronica: Altea, voce magnetica del collettivo Thru Collected, tra R&B, elettronica e cantautorato minimale, e Fuera, trio di giovanissimi che arrivano da Nola portando in dote un percorso sonoro in continua evoluzione, che marca l’accento sull’avant-pop.