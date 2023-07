Ultimo dopo il tour negli stadi regala un inedito e un nuovo ep

Sulle note di "Sogni appesi", brano che da sempre chiude i suoi concerti, ha dato appuntamento a tutti al 2024 per il prossimo tour. I fan non si sono fatti trovare impreparati, comprando 60mila biglietti nella prima mezz'ora online.

Ultimo ha salutato il 18 luglio dal palco di San Siro di Milano (doppio sold out conclusivo del tour "Stadi 2023 - La favola continua") il suo pubblico, stringendolo in un lunghissimo e iconico abbraccio in ginocchio.

Un tour di successo Nel corso delle sei date (Lignano Sabbiadoro, Roma e Milano) Ultimo ha presentato uno show di oltre due ore di musica ed emozioni. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici ad accompagnare la scaletta dei suoi successi tratti dagli album "Pianeti", "Peter Pan", "Colpa delle favole", "Solo" e "Alba".

Sono già in vendita online i biglietti per la seconda data romana del nuovo tour "Ultimo Stadi 2024 La Favola continua…" che tocca quota 6, con il raddoppio dello Stadio Olimpico di Roma, previsto per il 23 giugno 2024. L'artista ha inaugurato un nuovo capitolo, a pochi giorni dalla fine di un tour che ha chiuso il sipario con un totale di 342.532 presenze, in sole 6 date.