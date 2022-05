Ultimo pubblica "Vieni nel mio cuore", un nuovo singolo per il tour negli stadi

Leggi Anche Ed Sheeran e Ultimo per la prima volta insieme

"Ho scritto questo brano in un periodo molto diverso rispetto agli altri - ha raccontato a Rtl -. Prima scrivevo in una bolla, per la prima volta mi sono approcciato a un pezzo con uno spirito di condivisione. L'ho scritto per stare insieme. Ho immaginato

un coro da cantare tutti insieme

nello stadio per festeggiare questo ritorno".

Nei due anni di pausa forzata dal palcoscenico, causata dalla pandemia, Ultimo non ha mai nascosto la necessità di tornare a fare musica davanti al suo pubblico. Ora è, quindi, pronto a portare i suoi brani in giro per l'Italia, diventando così

l'artista più giovane di sempre a intraprendere una tournée negli stadi

Il tour prevede ben

15 date

: il 5 giugno a Bibione, l'11 e 12 giugno a Firenze, il 17 giugno ad Ancona, il 22 giugno a Torino, il 25 e 26 giugno a Napoli, il 30 giugno a Modena, il 3 luglio a Bari, il 7 luglio a Pescara, l'11e il 12 luglio a Catania, il 17 luglio a Roma, il 23 e 24 luglio a Milano. Molte date sono sold out e il successo del cantante sembra inarrestabile. All'inizio di maggio ha pubblicato un brano con Ed Sheeran . Si tratta di "2step", una canzone del cantautore britannico in cui Ultimo ha scritto una strofa in italiano.