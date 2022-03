Ultimo, nella versione acustica di "Solo" un nuovo inedito: "Equilibrio mentale"

"'Equilibrio mentale' ha davvero

un posto speciale nel mio cuore

- ha scritto Ultimo sui social -. Ricordo tutto di quando l'ho scritta, perfino i respiri tra una frase e l'altra. Spero possa essere d'aiuto per chiunque voglia superarsi in un momento di difficoltà. In fondo il senso della mia vita è tutto qui. Vi voglio bene".

Nell'inedito il cantante racconta un'importante presa di coscienza. Da una parte riconosce

l'importanza della solitudine

, ma dall'altra sottolinea il valore della condivisione nella vita di ognuno.

"E' il bisogno di sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che mi ascolta, che capisce come sto e non lo giudica - ha svelato il 26enne -. Ho vissuto questi anni con un umore altalenante e tuttora mi capita. Un momento sto bene e il momento dopo non ci riesco. Questa condizione alla lunga ti fa sentire vuoto e soprattutto senza un equilibrio mentale, senza un ritmo giornaliero che ti lasci in pace con te stesso.

È una canzone che ha una sua missione

noi siamo fatti per condividere le nostre frustrazioni ed emozioni

. L'ho scritta per aiutare chi ha perso la via o chi non l'ha mai trovata. Allo stesso tempo, nel ritornello dico 'da solo non ce la farò, perché per quanto io abbia scritto della solitudine con 'Solo' e continui a pensare che la solitudine serva,, e quindi mi piace pensare che questa canzone chiuda il capitolo di 'Solo', anche come mio percorso umano. La solitudine aiuta a ritrovarsi, ma non può essere per sempre. Con 'Equilibrio mentale' sento di aver chiuso il cerchio".

Le

altre canzoni

una tournée negli stadi

contenute nell'album sono: 'Il bambino che contava le stelle', 'Solo', 'Isolamento', 'Niente', 'Quel filo che ci unisce' e 'Sul finale'. Dopo quest'ultima sorpresa per i fan, il cantante può ora prepararsi al tour, rimandato per due anni a causa del Covid. Ultimo si esibirà in 15 stadi, diventando così l'artista italiano più giovane di sempre a intraprendere. I biglietti venduti sono già oltre 500mila.

