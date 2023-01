L'ultima intervista, mai andata in onda, di Gina Lollobrigida: "Rigau? Dovrebbe stare in galera"

"Non è una persona seria, è una persona che dovrebbe stare in galera". Così, nella sua ultima inedita intervista, mandata in onda in esclusiva da "Zona Bianca", Gina Lollobrigida parlava dell'ex marito Francisco Javier Rigau.

"Me l'hanno presentato a una festa a Montecarlo. Mi sembrava una persona perbene, poi, piano piano, ho cominciato a dubitare", raccontava l'attrice, scomparsa lo scorso 16 gennaio, a proposito del loro incontro. "C'erano in Spagna delle dicerie sul suo conto. Lui ha ovviamente negato, ma io ho smesso di fidarmi e mi sono subito allontanata".

"Ha cominciato a fare truffe a sedici anni e continua ancora", spiegava Lollobrigida, sperando in una prossima giustizia. "Ha fatto male a tante persone, ora deve pagare".