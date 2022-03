Ucraina, Mila Kunis e il marito Ashton Kutcher donano tre milioni di dollari per i rifugiati: "Orgogliosa di essere ucraina"

"Sono nata a Chernivtsi, in Ucraina, nel 1983.

Sono venuta in America nel 1991 e mi sono sempre sentita americana. Ma oggi non sono mai stata così orgogliosa di essere ucraina". Mila Kunis parla per la prima volta da quando è scoppiato il conflitto nel suo paese d'origine e in un video postato su Instagram insieme al marito Ashton Kutcher lancia una raccolta fondi per aiutare la popolazione che sta resistendo e quella che sta cercando rifugio. "Io non posso essere più orgoglioso di essere sposato con un’ucraina", gli fa eco l'attore.