Ucraina, anche i Metallica scendono in campo: donati 500mila dollari per fornire cibo ai rifugiati

Cinquecento mila dollari per fornire pasti e generi di prima necessità ai rifugiati ucraini.

E' quanto hanno donato i Metallica al World Central Kitchen , l’organizzazione dello chef José Andrés, impegnata da anni nella fornitura di cibo in tutte le emergenze umanitarie nel mondo. La band statunitense ha raccolto il denaro attraverso la fondazione All Within My Hands , da loro fondata nel 2017: "WCK ha già servito oltre 5 milioni di pasti ai rifugiati in sei paesi ed è nostro onore aiutarli a sostenerne ancora di più...", si legge in un post social del gruppo.