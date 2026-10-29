Gli U2 saranno in Italia il 5 e 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Sono state infatti annunciate le date nel Regno Unito e in Europa di "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth", il nuovo tour mondiale che nel 2027 e negli anni successivi vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare a esibirsi negli stadi. La tournée europea della band che ha celebrato i 50 anni di carriera prenderà il via il 26 aprile 2027 da Stoccolma e farà tappa ad Amsterdam, Berlino, Lisbona, Milano e Parigi, con i Wolf Alice come special guest.