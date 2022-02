"Tutte le notti" Tommaso Paradiso pensa a un amore lontano

Tommaso Paradiso non si ferma più. Dal 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali (e dal 25 in radio) sarà disponibile " Tutte le notti ". Il singolo anticipa il disco " Space Cowboy ", che uscirà il 4 marzo. Il nuovo brano è una ballad romantica su un amore lontano, tra nostalgia e vicinanza.

Tommaso ha anche annunciato la tracklist dell’album Space Cowboy, il suo primo disco da solista: "Guardati Andare Via", "Amico Vero" feat. TO BE ANNOUNCED, "Magari No", Lupin", "La Stagione del Cancro e del Leone", "Space Cowboy", "É Solo Domenica", "Silvia", "Tutte Le Notti", "Vita" e "Sulle Nuvole".

Ufficio stampa

Paradiso tornerà sui palchi dei palazzetti italiani nella primavera 2022. Il cantautore proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per i suoi fan. Sarà l’occasione per portare live il suo primo progetto discografico da solista oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi.



TI POTREBBE INTERESSARE: