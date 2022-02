Tommaso Paradiso, esordio alla regia con "Sulle nuvole"

Dopo Federico Zampaglione e Fabrizio Moro un altro artista prestato alla settima arte. E' Tommaso Paradiso che esordisce alla regia con "Sulle nuvole" . Una storia d'amore e musica che approderà nelle sale il 26, 27 e 28 aprile, con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi, affiancati da Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. Il cantautore ed ex leader dei Thegiornalisti ha condiviso il trailer del film sui suoi profili social, in cui appaiono anche Max Pezzali, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Franco126.

Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d'amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto - fama, amici e ispirazione - Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l'amore e la passione di una volta?

A firmare soggetto e sceneggiatura, oltre allo stesso Paradiso, ci sono Chiara Barzini e Luca Infascelli, già al fianco di Federico Moccia negli adattamenti cinematografici dei suoi "Scusa ma ti chiamo amore", "Amore 14" e "Scusa ma ti voglio sposare".

Periodo pieno d'impegni per Tommaso Paradiso. Anticipato da molti singoli di successo come “Ricordami”, “Magari No”, “La Stagione del Cancro e del Leone", il 4 marzo pubblicherà il suo nuovo album di inediti, "Space Cowboy". Poi da fine marzo a maggio, si esibirà nei più importanti palazzetti d’Italia per i concerti di Sulle Nuvole Tour.

