Tommaso Paradiso debutta alla regia: al via le riprese del suo primo film

In attesa del primo album da solista, Tommaso Paradiso debutterà come regista nel mondo del cinema. In un'intervista in radio a "Strada Facendo", il cantautore ha svelato i dettagli della sua nuova avventura: "Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. Si tratta di una storia romantica a tratti malinconica e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d'amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia", ha raccontato.