L'amministrazione Trump lancia un reality in stile "The Apprentice" con Nicky Minaj
La Casa bianca ci riprova, presentando un altro show/concorso sulla scia di The Great American Road Trip. Solo che stavolta, al posto del Segretario dei Trasporti Sean Duffy, ci sarà la rapper folgorata sulla via di Damasco dal suo "eroe" Donald
© Getty
Nella vita si cambia, spesso in maniera anche radicale. Sono passati giusto dieci anni da quando Nicky Minaj nella sua Black Barbies rappava: "Ragazza isolana, Donald Trump mi vuole mandare a casa", memore di quando a cinque anni entrò illegalmente negli Stati Uniti partendo da Trinidad and Tobago. Forse nemmeno lei avrebbe mai immaginato, un decennio e un altro mandato presidenziale dopo, di diventare l'alfiera proprio di "The Donald", arrivando a definirlo pubblicamente "il suo eroe". Va detto comunque che anche il Presidente sembra apprezzare la rapper, al punto da averla scelta come giudice e volto principale per un reality show sponsorizzato direttamente dalla Casa Bianca.
Un nuovo The Apprentice
Stando al comunicato stampa diffuso lunedì 31 agosto, Million Dollar Pitch Competition assegnerà all'ultima puntata un montepremi di ben un milione di dollari a chi, tra i cinque piccoli imprenditori finalisti, presenterà il progetto migliore su cui vale la pena investire. La regia dell'intera operazione è stata affidata a dei fedelissimi dell'amministrazione Trump, che non si sono nascosti, paragonando subito lo show a The Apprentice, il fortunato reality condotto in prima persona dal presidente per 14 stagioni direttamente dalla sua Trump Tower di New York. In quel format l'attuale inquilino della Casa Bianca giudicava le capacità imprenditoriali dei concorrenti, un esperimento di successo esportato persino da noi (con Flavio Briatore a fare il nostro Trump) e bloccato nel 2015 solo perché in conflitto con i tempi tecnici della campagna presidenziale del suo volto simbolo.
Non il primo esperimento simile
Di acqua ne è passata sotto i ponti da allora, ma Donald Trump non ha chiaramente perso la passione per i reality show, al contrario. Il nostro sembra avere piuttosto pensato che anche le iniziative governative possano essere piegate alle logiche di certi format televisivi, al punto da creare curiosi esperimenti negli ultimi mesi. Appena qualche settimana fa il Dipartimento dei Trasporti aveva pubblicato non a caso la serie in sei episodi The Great American Road Trip, con protagonista il Segretario dei Trasporti Sean Duffy e la sua famiglia. Un primo tentativo cui ora fa seguito Million Dollar Pitch Competition, nome più sobrio di quello scelto inizialmente di Patriot Pitch Competition. Uno show che incuriosisce, anche per la particolare composizione della giuria che dovrà decidere il destino dei concorrenti.
Una giuria tutta particolare
Oltre a Joe Gebbia, co-fondatore di Airbnb e membro del consiglio di amministrazione di Tesla, e Grant Cardone, uomo d'affari e ricco benefattore della Chiesa di Scientology, a dare il suo giudizio sui progetti ci sarà infatti anche Nicky Minaj. La rapper ha comunicato tutto il suo entusiasmo per la propria inclusione nel progetto, evidenziando anche il ruolo fondamentale di The President nell'intera operazione: "Questa è una CHIAVE IMPORTANTE, IMPORTANTISSIMA. Non vedo l'ora!!!”, ha scritto Minaj su X. “Immaginate di far parte dell'iniziativa dell'amministrazione Trump a sostegno delle piccole imprese. Andiamo!!!!!!!!!!".
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Nicky loves Trump
Non si può dire che una tale reazione possa più sorprendere il pubblico, visto che il feeling tra l'autrice di Superbass e l'uomo con residenza a Washington non è una novità assoluta ormai da un po'. A inizio anno fu proprio Minaj a fare da madrina ai "Trump account", il nuovo sistema di risparmio nazionale per i giovanissimi. Sul palco di New York in quella giornata la rapper si era presentata come "la prima tifosa del presidente". Presidente che, da parte sua, ha ricambiato l'endorsment diverse volte negli ultimi mesi, l'ultima il sei luglio quando ha definito l'artista: "Una persona fantastica, una donna rispettata da tutti e un vero talento".
Signori, si cambia
E pensare che i rapporti tra i due non sono stati sempre così cordiali, almeno fino al 2020 quando l'attenzione dell'amministrazione Trump nei confronti dei cristiani torturati in Nigeria aveva fatto avvicinare Minaj al popolo MAGA. Un brutto colpo per i fan che l'avevano eletta icona della comunità LGBTQ+, costretti a vedere la loro eroina spostarsi su posizioni sempre più conservatrici fino a regalare sui social risposte salaci "alla Trump" a chi le muoveva critiche: "You being gay couldn’t save me”, ha scritto a un fan su X mentre si schierava apertamente contro il governatore democratico della California Gavin Newsom, colpevole a suo dire di fare propaganda per vedere sempre più bambini transgender. Con tanti saluti alla vecchia Nicky, quella che in Say So faceva apertamente coming out col verso: "Used to be bi, but now I'm just hetero".