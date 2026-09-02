Non si può dire che una tale reazione possa più sorprendere il pubblico, visto che il feeling tra l'autrice di Superbass e l'uomo con residenza a Washington non è una novità assoluta ormai da un po'. A inizio anno fu proprio Minaj a fare da madrina ai "Trump account", il nuovo sistema di risparmio nazionale per i giovanissimi. Sul palco di New York in quella giornata la rapper si era presentata come "la prima tifosa del presidente". Presidente che, da parte sua, ha ricambiato l'endorsment diverse volte negli ultimi mesi, l'ultima il sei luglio quando ha definito l'artista: "Una persona fantastica, una donna rispettata da tutti e un vero talento".