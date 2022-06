Orgoglio Minaj: "Non paragonatemi a Gaga"

L'eccentrica rapper, lanciatissima anche dalla recente collaborazione con Madonna, chiede di non essere accostata a Lady Gaga. "Non mi offende - ha detto in una intervista all' ABC -, ma mi irrita. Siamo su strade completamente diverse".

La cantante lo ha detto durante il suo intervento al programma "

Nightline

Billboard HOT 100

Stupid Hoe

Starships

Alcatraz di Milano

". "Prima di tutto sono una rapper - ha affermato -. Le parrucche? Ogni donna in questo settore porta parrucche. I vestiti esuberanti? No, provate a dire qualcos'altro". Ma nulla di personale contro Lady Gaga, che anzi Nicky ha definito "un'artista fantastica".Dopo un 2011 eccezionale, che l'ha vista protagonista con il suo album di debutto multi-platino "Pink Friday", prima artista ad avere 7 singoli contemporaneamente nella classifica, adesso la Minaj vuole mettere il suo segno anche sul 2012 con "Pink Friday Roman Reloaded". Prodotto da Nicki stessa con RedOne, J.R.Rotem e Dr Luke, il nuovo album è disponibile anche in Italia in digital download (già in Top 30 della iTunes Chart), sia in versione standard (19 brani), sia in edizione deluxe (22 brani). Il cd fisico arriverà nei negozi il 15 Maggio.Il nuovo album contiene lo street-single "", con il meraviglioso video da 40 milioni di click su YouTube in 2 mesi, ma anche "", la nuovil nuovo singolo super hit radiofonica!Nicki sarà per la prima volta in concerto in Italia il prossimo 21 Giugno, quando si esibirà all'