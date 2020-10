Trump: “Baron Cohen? Non è divertente, è un verme”

"Anni fa, Sacha Baron Cohen ha tentato di imbrogliarmi. Sono stato l'unico che ha detto: Assolutamente no. Questo ragazzo è un truffatore" e "non lo trovo divertente, per me è un verme". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , descrive l'attore britannico che veste i panni del reporter kazako Borat. Interrogato sull'uscita del nuovo film “ Borat Subsequent Moviefilm ” che attacca con sarcasmo l'amministrazione statunitense e la sua cerchia, Trump non ha avuto mezzi termini per demolire l’attore.

A bordo dell'Air Force One il presidente Usa ha definito il famoso attore britannico rispondendo ad una domanda su un episodio del sequel su Borat, in cui il suo avvocato personale Rudy Giuliani viene colto in comportamenti inopportuni. In particolare, il legale finisce in una situazione imbarazzante abbassandosi i pantaloni in una camera d'albergo con una giovane attrice che aveva simulato di essere una giornalista. Trump ha detto però di non sapere cosa è successo.

Il giorno prima Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump, aveva protestato contro la trasmissione della clip, dicendo che la scena era "un'invenzione completa". "Stavo rimettendo la maglietta nei pantaloni dopo aver rimosso l'apparecchiatura per registrare", ha detto su Twitter. "In nessun momento prima, durante o dopo il colloquio mi sono comportato in modo inappropriato. Se Sacha Baron Cohen lascia intendere il contrario, sta mentendo spudoratamente", ha aggiunto Rudy Giuliani.

