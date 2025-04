Nuova vita per un classico anni 80: il primo trailer di "Tron: Ares"

Per Trent Reznor e Atticus Ross, la soundtrack di "Tron: Ares" rappresenta il primo progetto cinematografico a nome Nine Inch Nails dopo che il duo ha composto le musiche di oltre una dozzina di film, tra cui i recenti lavori per i film di Luca Guadagnino "Queer" e "Challengers" (quest’ultimo ha ottenuto un Golden Globe). Il film includerà anche nuovi brani originali della band statunitense, che tornerà in tour a giugno per la prima volta dopo tre anni. Il loro “Peel It Back World Tour” arriverà anche in Italia, a Milano, il 24 giugno.