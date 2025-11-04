Slam nasce con l’ambizione di dar voce alle infinite sfumature di un universo unico, dove cinema, musica, moda e architettura si intrecciano e si arricchiscono a vicenda. Questo progetto si presenta come un vero e proprio laboratorio creativo dedicato alla ricerca continua e all’innovazione artistica. È uno spazio che celebra la sperimentazione, offrendo una vetrina privilegiata ai talenti multidisciplinari che usano la musica e l’arte non solo come strumenti di espressione personale, ma anche come mezzi per esplorare nuove prospettive e linguaggi.“Insieme a CAM Sugar abbiamo dato vita a un nuovo progetto che unisce musica e cinema, suono e immagine in movimento. Le tre giornate del festival SLAM si inseriscono perfettamente nella nostra programmazione, che ha sempre messo al centro il dialogo tra linguaggi e discipline, dando vita a uno straordinario percorso che si articola nei diversi spazi di Triennale dedicati al suono, alla performance, alla ricerca e al gioco", racconta Stefano Boeri.