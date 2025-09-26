Fog Triennale Milano Performing Art presenta "Le disuguaglianze dei corpi"

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre torna Virgilio Sieni, tra i più importanti coreografi italiani, che in "Danza cieca" esplora insieme al danzatore cieco Giuseppe Comuniello le possibilità del movimento, in un gioco poetico e creativo che trasforma ogni gesto in un dialogo con lo spazio e con l’altro. La danza si libera dalle convenzioni della dimensione visiva, dando vita a un incontro nel quale il corpo diventa sintesi perfetta tra visibile e invisibile, tra presenza e assenza, tra luce e oscurità. Nato nel 1998 e vissuto in Albania fino all'età di sei anni, Mario Banushi è l’astro nascente del teatro contemporaneo greco ed europeo. Il regista e filmaker presenta in prima italiana venerdì 24 e sabato 25 ottobre "Goodbye, Lindita", spettacolo che attinge al vissuto personale dell’autore per creare una meditazione intima e profonda di grande forza evocativa intorno al tema troppo spesso oscurato della perdita.