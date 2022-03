Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno insieme: un crossover tra rock'n'roll e rap, provincia italiana e Capitale

Le due band seminali delle rispettive appartenenze hanno superano i rispettivi ruoli stilistici e musicali, e sono andate oltre, creando un sound nuovo dando vita al suono di un vero supergruppo. Da questa unione è uscito l'album "Meme K Ultra" (La Tempesta Dischi e Artist First). Un disco di panorami musicali cinematografici, riflessioni sul presente, visioni su futuri probabili, vecchi robot, donne lottatrici, groove funky, chitarre distorte e melodie indimenticabili. "Entrambi abbiamo un simbolo molto forte che ci caratterizza, per i Cor Veleno la tigre, per i Tre Allegri Ragazzi Morti la maschera. Per raccontare il nostro incontro abbiamo da subito pensato alla tigre con la maschera, che è un'immagine fortissima che diventa una forma nuova e potente che rinnova entrambe le iconografie", racconta Davide Toffolo dei TARM.

Il titolo del disco, come racconta il supergruppo, "è un gioco di parole che lasciamo a voi scoprire. Se non riuscite a scoprirlo, resta sempre un titolo fortemente ritmico, e musicale. Come tutto il lavoro". La gestazione delle canzoni che compongono “Meme K Ultra” è stata un lavoro di scambio continuo, una scrittura stratificata. "La scrittura delle canzoni è iniziata poco prima del lockdown e ci ha tenuto assieme nei due anni che sono passati. È avvenuta in presenza e da remoto perché qualcuno stava a Roma (Davide, Squarta e Gabbo) altri in Centro America (Grandi Numeri), uno a Milano (Enrico), e uno davvero non so dove… (Luca), non si sa mai dove sta, davvero". Racconta Grandi Numeri: "Ci abbiamo messo ancora più cuore e tutta la cattiveria necessaria per scrivere e tirare fuori delle canzoni che fossero pertinenti al momento in cui stiamo vivendo".

“Posso dire che l’incontro con Squarta, Grandi Numeri e Gabbo è stato un incontro molto naturale. La musica che ho ascoltato al Rugsbeat Studio era così evocativa e cinematografica che le melodie e le parole si sono accese con facilità. È stato come fare un 'primo disco'. Lavorare con i Cor Veleno mi ha dato una vocalità più soul, R&B, il mio secondo avvicinamento alla black music, dopo il reggae con Paolo Baldini", racconta Davide Toffolo.

“Fare 'Meme K Ultra' è stato come se tutti fossimo in uno spazio condiviso, ma ognuno con le proprie caratteristiche ben a fuoco” spiega Squarta che racconta: “Davide è riuscito a trovare un modo eccezionale di scrivere sulle produzioni dei Cor Veleno e, questa cosa, ha ispirato anche Giorgio che, trasportato dal modo di scrivere di Toffolo, è andato in una nuova direzione, seppur mantenendo sempre il suo stile”.

Nel disco sono presenti diversi artisti ospiti, da Mimosa Campironi, la cantautrice/attrice de “la terza guerra mondiale”, al chitarrista Adriano Viterbini, passando per Metal Carter, con la sua inconfondibile voce, e per un fantasma: Remo Remotti.

Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno saranno in tour ad aprile per presentare il nuovo lavoro. Il supergruppo, che vedrà le due band insieme sullo stesso palco, sarà dal vivo il 16 aprile al Capitol di Pordenone in data zero, il 19 ai Magazzini Generali di Milano, il 22 all'Estragon di Bologna, il 23 al Monk di Roma e il 25 a Napoli con il concerto di chiusura al Comicon.

