"Toys – Giocattoli alla riscossa", un'avventura sull'amicizia e sul potere dell'immaginazione

DON è un burattino che sogna a occhi aperti e che è stufo di vestire sempre i panni del buffone nel teatrino situato nei pressi di Central Park, a New York. Oltre alla sua migliore amica DEE – costretta ogni volta a interpretare la damigella in pericolo e stanca anche lei di essere incastrata in vecchi stereotipi – a dare speranza al prode burattino è la sua fantasia sfrenata, capace di trasportarlo in mondi immaginari in cui può essere protagonista di eroici salvataggi. Un giorno, deciso a dimostrare a se stesso di poter diventare davvero l’eroe che non è mai stato sul palcoscenico,Don si avventura nell’immenso Central Park di New York per compiere il suo destino da eroe e vestire i panni di Don Chisciotte, il nobile cavaliere della Mancia. Aiutato dal potere dell’immaginazione e con DJ Doggy Dog, un rapper di peluche come scudiero, il prode burattino scoprirà che condividere i propri sogni con gli altri è il primo passo per far sì che diventino realtà.

I due non potrebbero essere più diversi: Don è un impavido sognatore che non esita a tuffarsi nelle avventure, mentre DJ è un cagnolino tenero e fifone che non ha ancora trovato un vero amico né, soprattutto, una famiglia. Superando le differenze, i due diventano una coppia inarrestabile capace di affrontare temibili draghi sputafuoco e mari in tempesta, di trarre in salvo piccoli animali indifesi e, ancora, lanciarsi al salvataggio dell’intera compagnia teatrale quando i piccoli attori in legno vengono rapiti.

Attraverso gli occhi di DON, Central Park diventa la cornice di epiche imprese. Il mulino di un mini golf si trasforma in un possente drago. Un cagnetto al guinzaglio diventa un minaccioso leone. Le fogne della città si tramutano nell’interno di una gigantesca balena! Lungo il cammino, i due amici incontreranno una serie di indimenticabili compagni: una strampalata famiglia di procioni, piccioni ficcanaso, un cavallo pronto a lanciarsi al galoppo attraverso la Grande Mela…