Toscana, Andrea Bocelli e Eros Ramazzotti a cavallo in piazza a Lajatico

Andrea Bocelli e Eros Ramazzotti a cavallo per le strade di Lajatico. Sorpresa per gli abitanti del piccolo comune toscano in provincia di Pisa che hanno visto spuntare in piazza Veneto tre cavalli con illustri cavalieri. Assieme a Andrea Bocelli e alla moglie Veronica, di casa a Lajatico, c'era infatti anche il cantautore romano Eros Ramazzotti. Foto e video della loro comparsa hanno fatto ben presto il giro sui social. Con loro anche una troupe: si tratta infatti di un progetto per la realizzazione di un documentario.