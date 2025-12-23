Tortoise in Italia per presentare il nuovo album "Touch"

Registrato tra Los Angeles, Portland e Chicago, dove oggi risiedono i cinque membri (Dan Bitney, John Herndon, Douglas McCombs, John McEntire e Jeff Parker) "Touch" non è soltanto un album: è un crocevia di esperienze, strumenti e prospettive che riflettono sia la geografia fisica che quella emotiva di una band che ha imparato ad ascoltarsi a distanza. L’opener "Vexations" accoglie l’ascoltatore con un groove metallico, nervoso, un contrasto di superfici lucide e bordi abrasivi che sembra voler catturare l’essenza di un mondo che non vuole restare immobile. Da qui parte un viaggio che alterna momenti di elettronica ipnotica, esplorazioni krautrock reimpostate e panorami sonori che ricordano tanto il jazz quanto l’ambient.