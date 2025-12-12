Alfa Mist torna in Italia con la sua fusion jazz soul e hip hop

Il suo ultimo e sesto album, "Roulette", è un concept album che esplora un futuro prossimo in cui è stata scoperta la reincarnazione, permettendo alle persone di collegare la vita presente e quella passata attraverso i sogni. Tuttavia, i concetti esposti nei testi sono l'aspetto secondario dell'album. Sono invece l'orecchio in continua evoluzione di Alfa Mist per le melodie soul e il concetto di groove della sua affiatata band ad attirare l'ascoltatore e a trattenerlo. In 15 tracce, Alfa Mist esplora inquietudini, domande etiche e paesaggi sonori che sfuggono alle categorie. Il disco, interamente concepito, scritto e prodotto da lui, vede la partecipazione di artisti come il rapper newyorchese Homeboy Sandman, la voce soul britannica Tawiah e la polistrumentista Kaya Thomas-Dyke, dando allo spazio jazz un respiro ancora più ampio e avventuroso