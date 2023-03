Tonino Carotone presenta "El ultimo cliente"

Carotone spiega il nuovo singolo

"El ultimo cliente è una canzone quasi autobiografica che rispecchia molto il mio modo di essere - spiega Carotone - Quando entro in un locale o in un negozio quasi in chiusura, quelli che mi conoscono si mettono le mani ai capelli o si guardano tra loro e fanno facce strane, perché sanno che non si libereranno facilmente di me… Ho voluto girare il video allo storico 'Birrificio di Lambrate' che oltre ad essere conosciuto in mezzo mondo è anche il mio locale preferito e di riferimento quando sono a Milano. Siamo molto amici. Ci ho anche festeggiato il mio ultimo compleanno a gennaio. Per chi mi dice che sono un eterno ritardatario invece voglio rispondere parafrasando Gandalf del Signore degli anelli: 'Uno stregone non è mai in ritardo caro Frodo, né in anticipo. Arriva precisamente quando intende farlo'...".