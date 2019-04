Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti interrompe il concerto a Bari: "Non ho voce... torno gratis"

"Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto di domani a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l'ora di recuperare per essere li' con voi. P.S. grazie Bari, non ce l'avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy" scrivono Thegiornalisti postando uno scatto dal camerino.



Nelle storie di Instagram invece è Tommaso Paradiso stesso a parlare: "Prima di ogni cosa io vi ringrazio. Abbiamo un feeling che non si può spiegare. Ho una laringotracheite che mi ha fottuto. Stasera a Bari ho dato tutto e voi più di me. I dottori mi hanno vietato di parlare per almeno i prossimi tre giorni. E lo farò. Però continuerò a fare stories, così giusto per restare in contatto. Saranno stories mute ma andrà bene lo stesso. La promessa che ho fatto per il pubblico di Bari la manterrò. Recupereremo il concerto di Reggio Calabria il 4 maggio. Vi voglio tanto bene. Buonanotte amici miei. Provo a dormire. Love".