Tommaso Paradiso annuncia il primo tour da solista: dieci concerti nell'autunno 2020

Chiusa la storia con i TheGiornalisti, Tommaso Paradiso ha già avviato la sua carriera solista. A settembre è uscito il primo singolo "Non avere paura" e ora sta preparando un nuovo album. Intanto ha annunciato la sua prima tournée: "Sulle nuvole tour" porterà il cantante romano sui palchi dei principali palazzetti italiani nell'autunno 2020 per 10 concerti. Il via dal Palazzo dello Sport di Roma il 21 ottobre.