Tommaso Paradiso debutta da solista, ecco "Non avere paura" il primo brano senza i Thegiornalisti

Tommaso Paradiso non ha perso tempo e, a pochi giorni, dall'addio alla band Thegiornalisti, annuncia via social il suo primo brano da solista. Lo fa condividendo nelle stories e sul profilo Instagram un video in cui canta alcuni versi di una canzone dal titolo "Non avere paura". Ma non è tutto. Il nuovo lavoro del cantautore sarà presumibilmente la colonna sonora della serie Baby, targata Netflix...