Tommaso Cassissa nel musical "Prova a prendermi": "Non ho ancora deciso cosa farò da grande"

Io e Frank abbiamo diverse cose in comune. Entrambi quando abbiamo un obiettivo facciamo qualunque cosa per ottenerlo, anche se io non arrivo a truffare il mondo intero come fa lui... Certo una cosa che ci unisce è il mostrarci sicuri al 100% fingendo di avere doti che magari al momento non abbiamo. Per esempio quando ho avuto il primo contatto con il regista, quando mi ha chiesto se avessi già cantato ho risposto assolutamente sì anche se non era vero. Poi appena messo giù il telefono ho cercato subito un vocal coach e ho preso delle lezioni intensive in modo che quando sono andato al provino ero già pronto.