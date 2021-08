Trio d'eccezione per omaggiare un'iconica band e una grande classico del rock. Tom Morello, Bruce Springsteen e Eddie Vedder si sono uniti per una versione in studio di "Highway To Hell" degli AC/DC. Ad annunciare il brano è stato Morello sui social per anticipare l'uscita, il 15 ottobre, di "The Atlas Undeground Fire", nuovo album solista del chitarrista di Rage Against The Machine e Audioslave, che segue "The Atlas Undeground" del 2018.