Tom Cruise non vede la figlia Suri da dieci anni ma le pagherà il college

A causa di Scientology. Dal loro amore è nata Suri . La ragazza, oggi sedicenne, non vedrebbe il padre da quando aveva sei anni. Il DailyMail, citando una fonte vicina all'ex moglie, ha specificato che l'ultimo contatto tra i due risalirebbe al 2013, un anno dopo il turbolento divorzio: "Lei non va a vedere i suoi film e lui non ha più nessun ruolo nella vita di lei". La star hollywoodiana però, rispettando gli accordi del divorzio, pagherà la retta del college che Suri sceglierà.

La distanza tra Tom Cruise e Suri Secondo il Daily Mail, "Suri non frequenta più suo padre da un decennio". In questo periodo la ragazza sta cercando un college, ma solo con l'aiuto della madre: "Suri sta facendo domanda nei college di tutto il mondo. Katie vuole davvero che rimanga a New York in modo che possano essere vicini l'uno all'altro. Katie è molto orgogliosa di lei, ma è anche estremamente iperprotettiva", ha spiegato la fonte al tabloid inglese, che ha spigato che lei è molto interessata a studiare moda nella Grande Mela. Nonostante Tom Cruise non abbia rapporti con la figlia e non avrà voce in capitolo per la scelta, pagherà le tasse universitarie in base all'accordo di divorzio con l'ex attrice. La star di "Mission: Impossibile" ha accettato di pagare tutte le spese della figlia comprese "spese mediche, dentistiche, assicurative, scolastiche, universitarie e altre spese extracurriculari". Secondo la fonte vicina a Katie Holmes, "Tom ha sempre mantenuto le sue responsabilità quando si è trattato di obblighi finanziari nei confronti di Katie e Suri".

Tom Cruise, Katie Holmes e Scientology I due attori si sono innamorati nel 2005. Il 18 aprile 2006 nasce Suri. Pochi mesi dopo convolano a nozze al Castello Odescalchi sul Lago di Bracciano. A giugno 2012 arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio shock: Katie Holmes chiede il divorzio a causa di "differenze inconciliabili". Dietro a questa spiegazione e alla conseguente lontananza "forzata" dalla figlia ci sarebbe la Chiesa di Scientology, a cui Tom Cruise è da sempre legato. All'epoca la Holmes avrebbe infatti chiesto il divorzio anche per tenere lontana Suri. Nel luglio 2012, il tribunale di New York concesse l'affidamento esclusivo a Katie con la possibilità per il padre di vedere la bambina per 10 giorni al mese. Ma, appunto, non ci sarebbero tracce di questi incontri ormai dal 2013.