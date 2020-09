Tom Cruise sarà il protagonista del primo film girato nello spazio

E' arrivata l'ufficialità: Tom Cruise sarà il protagonista del primo film mai realizzato nello spazio . La pellicola, le cui riprese inizieranno in orbita ad ottobre del 2021 , verrà finanziata dalla SpaceX di Elon Musk . La conferma arriva dalle immagini che sono state diffuse su Twitter dello Space Shuttle Almanac, l'elenco dei Paesi e delle persone coinvolte nei lanci interspaziali previsti per i prossimi tre anni: in quello del prossimo autunno c'è proprio il nome dell'attore.

Oltre a Tom Cruise, la lista comprende il pilota Lopez-Alegria e un secondo "turista", Doug Liman. Liman è l'autore di The Bourne Identity, Mr. & Mrs Smith, nonché dei due più recenti film con Cruise: Edge of Tomorrow - Senza domani e Barry Seal - Una storia americana. C'è anche un posto vacante per un altro passeggero, ma il suo nome è ancora sconosciuto.

Un budget da 200 milioni Sia Cruise, sia Liman hanno un brevetto da piloti. Le spese per il film sono di 2 milioni di dollari e la Nasa ha dato la sua benedizione al progetto: "Siamo entusiasti di lavorare con Tom Cruise a un film a bordo della Stazione Spaziale. Abbiamo bisogno di media popolari che ispirino una nuova generazione di ingegneri e scienziati, per trasformare in realtà i nostri ambiziosi piani".