NASA in spending review, gli astronauti faranno video pubblicitari in orbita

Gli astronauti della NASA saranno impiegati per una campagna pubblicitaria della società Estée Lauder mentre sono all'interno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Le riprese nello spazio rientrano in un accordo ‘Space Act Agreement' basato su un mandato del Congresso e su una direttiva del 2019 per la NASA che punta ad attirare investimenti privati nel settore spaziale, dopo decenni di definanziamento da parte del Congresso dopo le missioni Apollo. L'amministrazione Trump ha recentemente incoraggiato la NASA a esaminare modi per "catalizzare e alimentare" l'economia statunitense, scrive l'agenzia sul suo sito web.

ASTRONAUTI COME VIDEOMAKER

In particolare, gli astronauti avranno il compito di registrare fotografie e video di ‘Advanced Night Repair', un prodotto per la cura della pelle lanciato da Estée Lauder, società specializzata in cosmetici. Più di 3.500 kg di prodotti della società verranno lanciati nello spazio a bordo della navicella spaziale Cygnus a 259 Le immagini saranno riprese all'interno della microgravità della stazione spaziale stessa e verranno utilizzate per campagne pubblicitarie o altro materiale promozionale. Gli astronauti, però, non appariranno negli annunci in quanto la politica dell'agenzia spaziale statunitense vieta rigorosamente ai suoi dipendenti di mettersi in mostra nelle campagne pubblicitarie. La NASA si occuperà dei costi della missione ma, secondo l'accordo, il partner di Estée Lauder, Space Commerce Matters, dovrebbe rimborsare circa 128.000 dollari, una parte davvero minima del costo complessivo del progetto.

LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Nel 2019, la NASA aveva annunciato che avrebbe incaricato gli astronauti per 90 ore di tempo ad attività di commercializzazione che comprendono il turismo e la “produzione di video per l'intrattenimento” quali film e documentari, destinando 400 libbre di carico - poco più di 180 chilogrammi - ogni anno a tali scopi. “Stiamo spendendo una modesta quantità di tempo dell'equipaggio, solo il 5%, in attività commerciali e pubblicitarie perché una forte economia spaziale commerciale può sostenere gli interessi nazionali”, spiegava Phil McAlister, direttore dello sviluppo del volo spaziale commerciale della NASA. All'inizio di quest'anno, Tom Cruise e l'amministratore della NASA Jim Bridenstine hanno annunciato che l'attore, famoso per la temerarietà con cui gira i propri film in prima persona spesso senza controfigure, avevano firmato un accordo per produrre un film a bordo della ISS, ma i tempi non erano stati rivelati. https://twitter.com/JimBridenstine/status/1257752395750289409

