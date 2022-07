"Toilet", storia di un bagno che diventa una prigione

Flavio Bretagna (Pignotta) ha l'appuntamento di lavoro più importante della sua vita. Tra le telefonate dei clienti, i messaggi vocali della segretaria e le chiamate dell'ex-moglie, Flavio si mette alla guida della sua auto verso l'occasione che aspettava da tempo.

Preso da un susseguirsi di telefonate, non si accorge di aver sbagliato strada e si ferma in una piccola area di servizio. Sempre al telefono, freneticamente distratto, va in bagno ma quando prova a uscire la porta è bloccata. Grida aiuto, ma nessuno risponde. Non c'è anima viva.

Per l'uscita del film Vision sta organizzando un tour nelle arene estive in cui Pignotta, nei panni del protagonista del film, fa una performance dal vivo, riprendendo lo spettacolo teatrale da cui è tratto.

TI POTREBBE INTERESSARE: