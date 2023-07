Tiziano Ferro lancia una versione inedita di "Vamos a bailar" con Paola & Chiara feat Gabry Ponte.

"Le regine del 2000 son tornate! Se le amate, come me, ballate! A bailar, a Bailar, a Bailar! Solo amore e tutto il mondo lo dichiara: We love you Paola e Chiara", scrive il cantautore di Latina su Instagram. Intanto a Bologna, durante una tappa del suo nuovo tour, duetta a sorpresa con Laura Pausini sulle note di "Non me lo so spiegare".