Tiziano Ferro compie 40 anni: "Grazie per l'amore"

"E sono 40. Grazie per gli auguri e per l'amore". Tiziano Ferro compie 40 anni e sui social ringrazia i follower. Il cantante festeggia un traguardo importante. Tutto è cominciato nel 2000 quando con "Xdono" ha scalato le classifiche. Poi sono arrivate canzoni come "Rosso Relativo", "Sere Nere", "Non Me Lo So Spiegare", "Stop! Dimentica", "Ti Scatterò Una Foto", "L’Amore è Una Cosa Semplice" solo per citarne alcune. Fino ad "Accetto Miracoli".

Nel 2019 il cantante di Latina che si è trasferito a Los Angeles ha sposato l'imprenditore 54enne Victor Allen.



Per Tiziano è un periodo d'oro. Lo abbiamo visto di recente a Sanremo ospite fisso delle 5 serate in cui ha parlato di questo compleanno così importante: "La felicità non è un privilegio, è un diritto. A 40 anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé. A 40 anni per la prima volta ho sognato Dio. Aveva il viso di un adolescente e mi diceva che ho strappato a morsi la vita che volevo. A 40 anni ho scoperto che non voglio essere una persona alterata dal male. Dove l'arroganza urla, il silenzio elegantemente afferma. A 40 anni ho imparato che non bisogna negarsi all'amore del padre e della madre, mai, né per orgoglio né per timore. L'amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e di pazienza. Basta ascoltare".

