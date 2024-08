L'annuncio shock del tiktoker Stefano Cirillo: "Ho la leucemia"

Stefano Cirillo, conosciuto per i suoi video ironici e, in particolare, per le sue imitazioni dell'influencer Chiara Facchetti, aveva interrotto le pubblicazioni su TikTok da un paio di mesi, proprio a causa delle sue condizioni di salute. Ma il 5 agosto, a sorpresa, il tiktoker 29enne è tornato online. Stavolta non ha pubblicato un contenuto ironico dei suoi. Ha, invece, annunciato la sua malattia in un video, che ha ottenuto oltre 4,5 milioni di visualizzazioni. Migliaia i commenti d'affetto e supporto.



A suo volta, Cirillo, rispondendo ai commenti della sua community, si è lasciato andare ad altri particolari sulla sua condizione di salute. "Le analisi del sangue - ha raccontato - erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami". "Non fermatevi alle analisi del sangue", è il messaggio finale che lancia ai suoi coetanei.