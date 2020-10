Addio a Rania, l'influencer 16enne affetto da sindrome da invecchiamento precoce

Era una star di Tik Tok e di Youtube, ma la sindrome da invecchiamento precoce ha messo fine a 16 anni alla vita di Rania e al suo successo in ascesa da influencer. A dare l'annuncio della morte del giovanissimo francese di Annemmasse, in Alta Savoia, l'amico youtuber gamemixtreizeoff. Insieme avevano realizzato video di successo. Con un unico obiettivo: diffondere buonumore e speranza. Ma la sindrome di Hutchinson-Gilford, malattia rarissima meglio nota come progeria, ha infranto ogni sogno. In suo ricordo, i fan hanno organizzato un raduno nella sua città natale per il pomeriggio di sabato.