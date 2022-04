"Thor: Love and Thunder", Chris Hemsworth torna nei panni del dio del tuono: primo trailer del nuovo cinecomic

Il quarto film dedicato al dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth arriverà nelle sale il 6 luglio. Rivedremo il personaggio esattamente dove lo avevamo lasciato tre anni fa alla fine di " Avengers: Endgame ": in cerca di se stesso sull'astronave dei Guardiani della Galassia . L'avventura cosmica diretta da Taika Waititi è il ventinovesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino a ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (

Christian Bale

Natalie Portman

), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster () che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

L’ispirazione del progetto arriva dal fumetto “The Mighty Thor”, descritto da Waititi come “la perfetta combinazione di emozioni, amore, tuono e storie appassionanti con la prima Thor femmina dell’universo“. Il regista, apprezzato anche grazie a film come "Jojo Rabbit", aveva già lavorato al cinecomic

"Thor: Ragnarok"

