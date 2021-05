Chris Hemsworth festeggia 10 anni di "Thor" con una foto nostalgica

Il primo film del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono ha appena compiuto dieci anni. "Thor" , diretto da Kenneth Branagh, ha debuttato nelle sale a maggio 2011 e il protagonista Chris Hemsworth ha celebrato l'anniversario via social. L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell'epoca in compagnia del collega Tom Hiddleston (Loki) , togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della stampa.

"Quest'anno cade il decimo anniversario di Thor, quando due ragazzi sconosciuti hanno ricevuto le chiavi del regno. È stato un gran bel viaggio e chiaramente non siamo invecchiati di un giorno", ha scritto Chris Hemsworth nella didascalia. Nella foto lui e Tom Hiddleston sono ritratti prima di iniziare le riprese del progetto Marvel, mentre studiano il copione.

Nella secondo foto postata, l'attore ha messo uno stralcio di un articolo del web magazine Vulture dell'epoca, in cui si legge un evidente scetticismo nel fatto che la Marvel avesse scommesso ingaggiando due perfetti sconosciuti per "Thor". Nell'articolo pubblicato poi si diceva persino: "Speriamo che seguano la strada presa da J.J. Abrams (in "Star Trek" n.d.r.) e usino i soldi risparmiati nel casting per investirli negli effetti speciali". Nel periodo precedente all'annuncio dello studio, si era ipotizzato il coinvolgimento di attori ben più conosciuti all'epoca, come Shia LaBeouf e Josh Hartnett.

A dieci anni di distanza però i due attori sono sulla cresta dell'onda e ancora stabilmente nella famiglia Marvel. Da protagonisti, tra l'altro. Hemsworth riprenderà il ruolo del figlio di Odino per il quarto film della saga, "Thor: Love and Thunder", che arriverà sugli schermi americani il 6 maggio 2022. Mentre Tom Hiddleston si prepara a debuttare in una serie tv interamente dedicata a Loki.