Chris Hemsworth sarà Hulk Hogan: ecco come potrebbe apparire nel biopic

Con una bella rispolverata ai muscoli, il dio del tuono si trasformerà in quello del ring. Dopo il Thor degli Avengers, Chris Hemsworth si prepara a interpretare una storica star come Hulk Hogan nel biopic prodotto da Netflix. Che aspetto avrà l'attore nei panni (strappati) dell'iconico wrestler? Un video deepfake ipotizza come potrebbe apparire...

La clip è stata postata su Twitter dal reporter di wrestling Ryan Satin e contiene alcuni tra i momenti salienti di Hulk Hogan, con la faccia di Chris Hemsworth al posto di quella del wrestler: nient'altro che un video deepfake, generato e manipolato attraverso l'intelligenza artificiale.

Poche le notizie pervenute fin qui del film, che non ha ancora una data d'uscita. Sarà intitolato "The Hulkster" e la regia sarà affidata a Todd Phillips e la sceneggiatura a Scott Silver, la stessa coppia che si è occupata delle origini del "Joker" con Joaquin Phoenix. Il biopic dovrebbe coprire la porzione di vita di Hulk Hogan dagli esordi all’esplosione della Hulkmania, a cavallo tra gli anni 80 e la metà dei 90, quando il lottatore divenne una vera e propria icona mondiale.

L’idea di un film dedicato a lui era nell’aria già da molti anni e sarebbe stato addirittura lo stesso ex wrestler, nel 2013, a indicare l'attore australiano come candidato più credibile per interpretarlo.

Mentre la sceneggiatura è in fase di rifinitura, Chris Hemsworth si metterà presto al lavoro per diventare l’eccentrico sportivo nel film: "La preparazione per il ruolo sarà follemente fisica: dovrò ingrassare più di quanto abbia mai fatto prima, anche più di quanto abbia mai fatto per Thor. Ci sono poi l’accento, la fisicità e l’atteggiamento. Dovrò anche tuffarmi nel profondo del mondo del wrestling, cosa che non vedo davvero l’ora di fare", ha dichiarato in un'intervista al magazine britannico Total Film.

