I supereroi Marvel traslocano in Australia a causa del Covid

Molti definiscono Sydney, già da tempo, la "Hollywood 2.0" e qualche giorno fa anche Matt Damon è atterrato nella capitale australiana per le riprese del nuovo "Thor" . Nessuna sorpresa quindi se per i prossimi cinque anni molti dei film targati Marvel, finora girati ai Trilith Studios di Fayetteville, a sud di Atlanta in Georgia, avranno la loro sede proprio lì. Stando al Daily Mail la casa di produzione dei supereroi lo avrebbe deciso in seguito alla chiusura prolungata dei set cinematografici negli Stati Uniti a causa della pandemia di Covid-19.

I Marvel Studios starebbero quindi abbandonando la nave e lasceranno presto gli Stati Uniti alle spalle per stabilire la propria sede a Sydney. Il presidente Kevin Feige starebbe pensando ad un trasferimento permanente nella città australiana per girare il quarto film di Thor "Love and Thunder", le cui riprese sono già in corso, di "Guardiani della Galassia 3", del sequel di "Doctor Strange", "Captain Marvel" e di "Black Panther": "Sydney è il luogo perfetto per i blockbuster Marvel perché la maggior parte viene essenzialmente girata davanti a uno schermo verde", ha spiegato al portale britannico la fonte interna agli studios che ha confermato il cambio strategico: "L'intero studio si sta essenzialmente trasferendo dagli Stati Uniti".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI