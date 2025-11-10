Thomas Raggi debutta da solista: arriva “Masquerade”, prodotto da Tom Morello

L'album, in uscita il 5 dicembre e già disponibile in pre-order, raccoglie otto tracce di puro rock e collaborazioni con leggende internazionali.
© Francis Delacroi
Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera con "Masquerade", il suo primo album solista in uscita il 5 dicembre. Prodotto da Tom Morello e già disponibile per il pre-order, il disco racchiude otto brani di puro rock 'n' roll e una straordinaria lista di collaborazioni internazionali. Da Beck a Chad Smith, da Sergio Pizzorno a Alex Kapranos, fino a Maxim, Nic Cester e Upsahl, "Masquerade" rappresenta un progetto corale nato dalla libertà creativa e dalla passione condivisa per la musica.
"Masquerade" è un progetto che riflette la volontà di Thomas Raggi di sperimentare liberamente, senza vincoli di genere o aspettative. L'artista racconta: "Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c'è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale". Il chitarrista spiega come la collaborazione con Tom Morello sia stata determinante per la costruzione del progetto: "Nell'ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo".
© Francis Delacroi
La tracklist di "Masquerade" riunisce alcuni tra i nomi più influenti della scena rock mondiale: Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. Ogni brano rappresenta una collaborazione nata da incontri musicali e dall'entusiasmo condiviso per la musica. La traccia "Getcha!" è stata co-scritta da Beck, con Chad Smith alla batteria e Nic Cester autore del testo. "Cat Got Your Tongue" porta la firma di Sergio Pizzorno, mentre "Fallaway" è nata insieme a Maxim. Upsahl ha invece collaborato alla scrittura di "Lucy".
Il chitarrista dei Rage Against The Machine e produttore dell'album, Tom Morello, ha raccontato l'incontro con Raggi: "Thomas e io ci siamo avvicinati grazie alle nostre comuni radici italiane e alla passione per il rock. È stato davvero emozionante vedere un chitarrista così giovane e talentuoso così appassionato di musica. Fin da quel primo incontro, abbiamo deciso di collaborare ed esplorare nuove idee insieme". Morello aggiunge che "Masquerade" rappresenta anche "un modo per sostenere il rock and roll e dimostrare che è ancora importante, parte di una tradizione che continua a vivere".
© Ufficio stampa
Molti degli artisti partecipanti hanno raccontato la loro esperienza nel progetto. Nic Cester ha definito la collaborazione "divertente e stimolante, una sfida fuori dalla mia zona di comfort". Alex Kapranos ha spiegato: "Ero davvero felice quando Thomas e Tom mi hanno chiesto di unirmi a loro in questa nuova versione di You Spin Me Round. Ho amato quella canzone per tutta la vita e questa cover aggiunge personalità ed energia". Hama Okamoto ha aggiunto: "Suonare la sezione ritmica con Chad Smith è stato assolutamente fantastico. Thomas, ci vediamo sul palco presto!". Anche Upsahl ha espresso entusiasmo: "Far parte di questa canzone è stato un sogno. Sono una grande fan di Thomas e della sua visione".
"Masquerade" si propone come un album che celebra la condivisione e la spontaneità creativa, una testimonianza del potere duraturo del rock. Per Raggi, il progetto rappresenta "la conferma che la musica non ha confini, che bisogna seguire il proprio istinto e ignorare le regole imposte". L'artista conclude: "Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi ‘Sei sulla strada giusta'".
1. Getcha! - with Nic Cester & Chad Smith & Tom Morello
2. Keep The Pack - with Matt Sorum & Tom Morello
3. Lucy - with Upsahl & Hama Okamoto & Chad Smith
4. Cat Got Your Tongue - with Sergio Pizzorno
5. For Nothing - with Matt Sorum
6. You Spin Me Round (Like A Record) - with Alex Kapranos
7. The Ritz - with Luke Spiller
8. Fallaway - with Maxim