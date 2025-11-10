Thomas Raggi debutta da solista: arriva “Masquerade”, prodotto da Tom Morello

Molti degli artisti partecipanti hanno raccontato la loro esperienza nel progetto. Nic Cester ha definito la collaborazione "divertente e stimolante, una sfida fuori dalla mia zona di comfort". Alex Kapranos ha spiegato: "Ero davvero felice quando Thomas e Tom mi hanno chiesto di unirmi a loro in questa nuova versione di You Spin Me Round. Ho amato quella canzone per tutta la vita e questa cover aggiunge personalità ed energia". Hama Okamoto ha aggiunto: "Suonare la sezione ritmica con Chad Smith è stato assolutamente fantastico. Thomas, ci vediamo sul palco presto!". Anche Upsahl ha espresso entusiasmo: "Far parte di questa canzone è stato un sogno. Sono una grande fan di Thomas e della sua visione".