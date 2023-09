Per i Thirty Seconds To Mars la fine del mondo è un giorno bellissimo

I Thirty Seconds To Mars tornano con l'album "It's the End of the World But It's A Beautiful Day".

Per la band di Jared Leto si tratta del sesto lavoro in studio, che arriva a ben cinque anni di distanza dal precedente "America". L'album in versione fisica è uscito in 10 versioni con diverse copertine che raffigurano una fotografia del cielo scattata da Jared Leto, che ha immortalato l’orizzonte ogni giorno durante il corso del 2022. Le foto rappresentano un momento di calma e di riflessione, un invito a fermarsi e a guardare il cielo silenziosamente, allontanandosi dalla realtà e dal mondo frenetico e caotico. L'idea alla base delle diverse copertine è stata quella di realizzare un’opera d’arte. Come Andy Warhol era solito creare serie diverse della stessa opera, così la band ha voluto realizzare diverse copertine dell’album come fossero quadri da esporre.