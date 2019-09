Thegiornalisti, la storia della band dagli esordi alla rottura

Si sono uniti nel 2009 e dopo dieci anni sembrano essersi separati definitivamente. Sono i "Thegiornalisti", il gruppo musicale indie che negli ultimi anni ha subito una trasformazione pop rispetto agli esordi. Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera hanno fondato la band per raccontare nei testi la quotidianeità della loro vita.



Il primo debutto risale al 2011 con "Vol.1" al quale è seguito nel 2012 "Vechio". Nel 2014 è uscito "Fuoricampo", ma è con "Sold out" che la band consacrerà il suo successo. Dal quel momento in poi la popolarità dei "Thegiornalisti" è in continua ascesa.



Nel 2018 pubblicano tre singoli che anticipano il quinto album "Love". E' un continuo susseguirsi di successi per il gruppo fino al recentissimo concerto al Circo Massimo, a Roma. Nulla faceva pensare a una rottura e invece con una storia instagram Tommaso Paradiso ha annunciato la sua uscita dalla band. Gli altri due componenti, Musella e Primavera, hanno subito replicato spiegando ai fan che i "The giornalisti" anche senza Paradiso continueranno a esistere.