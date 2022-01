The Weeknd torna con un nuovo album "pericoloso", tra gli ospiti Jim Carrey

Il buio, gli ostacoli, il pericolo. E tanti amici che arrivano in suo soccorso. The Weeeknd ha pubblicato sui social un trailer in cui annuncia l'uscita del nuovo album "Dawn fm" il 7 gennaio. Del nuovo lavoro si sa pochissimo, a parte una serie di personaggi importanti - anticipati da "Variety" - che sicuramente hanno collaborato con la star canadese: da Tyler a the Creator, da Lil Wayne a Quincy Jones, da Oneohtrix Point Never a Jim Carrey.